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Buradasınız : » » Genelkurmay Başkanı Akar'dan askeri tıp camiasına kutlama

Genelkurmay Başkanı Akar'dan askeri tıp camiasına kutlama

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, yayımladığı mesajla askeri tıp camiasının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

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Genelkurmay Başkanı Akardan askeri tıp camiasına kutlama

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Mesajında, sağlığın, insana bahşedilmiş en büyük hazine, huzur ve mutluluğun ise temel kaynağı olduğunu söyleyerek, bu bağlamda, askeri tıp camiasının fedakar çalışanlarının, üstlendikleri meşakkatli ancak bir o kadar da yüce vazifelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına hayati derecede önemli hizmetler sunduğunu söyledi.

Akar, askeri tıp camiası mensuplarının, yerinde ve zamanında tıbbi destek verebilmek maksadıyla gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden güvenlik güçleriyle omuz omuza hareket etiğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki silah ve mesai arkadaşlığının en güzel örneklerini sergilediğini vurguladı.

"14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, kutsal vazifelerini yerine getirirken şehit olmuş sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere ebediyete intikal eden sağlık personelimizi rahmet, gazi olanları minnetle anıyor; emekli ve çalışan tüm askeri sağlık personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum." 

Kaynak: AA

Etiketler: tıp bayramı, hulusi akar
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