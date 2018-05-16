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Genelkurmay Başkanı Akar Yunan mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis ile görüştü.

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Genelkurmay Başkanı Akar Yunan mevkidaşıyla görüştü

NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel’de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Evangelos Apostolakis ile görüştü.

Kaynak: TRT Haber

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