Genelkurmay Başkanı Akar Yunan mevkidaşıyla görüştü

NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel’de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Evangelos Apostolakis ile görüştü.

NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısına katılmak üzere Belçika/Brüksel’de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Evangelos APOSTOLAKİS ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. pic.twitter.com/MyaCNTKdFt