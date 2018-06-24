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Genelkurmay Başkanı Akar ve komutanlar oylarını Ankara'da kullandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Çankaya İlkokulu'nda oy kullandı.

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Genelkurmay Başkanı Akar ve komutanlar oylarını Ankarada kullandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ankara'da Çankaya İlkokulu'na eşi Şule Akar ile birlikte sivil plakalı araçla gitti. 

1157 numaralı sandığın olduğu sınıfa giren Akar ve eşi, sandık görevlileriyle tek tek tokalaşarak kimliklerini görevlilere verdi. Daha sonra oylarını kullanan Akar ve eşi okuldan ayrıldı. Orgeneral Akar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada seçimin, Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Orgeneral Dündar ve Orgeneral Güler de aynı okulda oylarını kullandı

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Dündar da sivil plakalı araçla oyunu kullanmak için Çankaya İlkokulu'na gitti. Orgeneral Dündar, 1157 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.

Sivil plakalı araçla oy kullanacağı okula giden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler ve eşi Demet Güler ise, 1156 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girdi. Sandık görevlilerine nüfus cüzdanlarını veren Orgeneral Güler ve eşi oylarını kullandı. Görevlilere teşekkür ettikten sonra da okuldan ayrıldılar.

Kaynak: DHA 

Etiketler: Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Çankaya İlkokulu, seçim, oy
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