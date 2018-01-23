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Buradasınız : » » Genelkurmay Başkanı Akar: Tüm teröristler döktükleri kanın hesabını verecek

Genelkurmay Başkanı Akar: Tüm teröristler döktükleri kanın hesabını verecek

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Musa Özalkan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Musa'nın kanı yerde kalmayacak." dedi.

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Genelkurmay Başkanı Akar: Tüm teröristler döktükleri kanın hesabını verecek

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar kuvvet komutanlarıyla beraber Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Musa Özalkan'ın Ankara'daki baba evini ziyaret etti.

Gururlu şehit ailesine başsağlığı dileklerini ileten Akar, "Ülkemiz için yapmamız gereken neyse dün yaptığımız gibi bugün de yapacağız orada şehitlerimiz yaralılarımız olacak ama bunun ötesinde ehemmiyetli bir husus var ki bu şehitlerimizin bugüne kadar olan şehitlerimizin kanı yerde kalmadığı gibi Musa'nın da kanı yerde kalmayacak.DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikler cevabı alacaklar ve döktükleri kanın hesabını verecekler." dedi. 

Orgeneral Akar, şöyle devam etti:

 "Ülkemizin birliği beraberliği bütünlüğü bağımsızlığı için bu coğrafyada dün olduğu gibi bugün de mücadele etmeye hazırız. Biraz önce aldığımız bilgiler, takip ettiğimiz olaylar çerçevesinde, oradaki Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakar mensupları kar, kış, çamur, yağmur, rüzgar, fırtına dinlemeyip, teröriste karşı mücadelesini sürdürüyor."

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, musa özalkan, hulusi akar, Genelkurmay Başkanı
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