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Genelkurmay Başkanı Akar, Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulundu.

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Genelkurmay Başkanı Akar, Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulundu.

Gaziantep ve Kilis'teki birlikleri denetleyen Orgeneral Akar, bölgedeki komutanlıklardan bilgi aldı.

Orgeneral Hulusi Akar'a ziyaretinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal eşlik etti.

Komutanlar, Gaziantep ve Kilis’te bulunan birliklerde denetleme ve ziyaretlerde bulundu.

Harekat merkezini ziyaret eden Orgeneral Akar, bölgede bulunan komutanlıklardan  Fırat Kalkanı Harekatı ve terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum ve gelişmeler hakkında bilgi aldı.  

Etiketler: suriye sınırı, sınır, Orgeneral Akar, hulusi akar, Genelkurmay Başkanı
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