Genelkurmay Başkanı Akar sınırda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay II'nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Hakkari Yüksekova'da bulunan birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Akar, bölgedeki birlik komutanları ile bir araya gelerek devam etmekte olan faaliyetler hakkında direktif verdi.

Akar ve kuvvet komutanları, daha sonra bölgede görev yapan Mehmetçik, şehit aileleri ve gazilerle beraber düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Orgeneral Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, anayasayla belirlenen çerçevede ve yasalar doğrultusunda kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirme azim ve gayreti içinde, milletinin emrinde ve daima görevinin başında bulunduğunu belirtti.

Terörle mücadele kararlılık

Akar, TSK'nın, ülkenin birliği, bütünlüğü ve güvenliği ile egemenliği ve bağımsızlığı için kendisine verilecek her türlü görevi canı pahasına yerine getirme azim ve kararlılığında olduğunu söyledi.

Orgeneral Hulusi Akar, TSK tarafından her türlü zorlu koşula rağmen aralıksız yürütülen terörle mücadele harekatının, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Akar, hendek operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini ve getirilmeye devam edileceğinin altını çizdi.

"TSK, FETÖ'den temizlendikçe daha da güçlendi"

Akar şunları söyledi:

"TSK, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendi. Bunun en güzel kanıtı da darbe girişimi sonrasında icra edilen terörle mücadele harekatı ve gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları neticesinde elde edilen üstün başarılardır."

Orgeneral Akar, şehitlerin tek bir kanının yerde kalmayacağını belirterek, "Varlığımızı borçlu olduğumuz şehit ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmadı, sevdiklerinin gözyaşlarının da hesabı mutlaka soruldu" dedi.

Akar, TSK personelini, operasyonlarda gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı tebrik edip başarılarının devamını diledi.

Kaynak: TRT Haber