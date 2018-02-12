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Buradasınız : » » Genelkurmay Başkanı Akar sınır hattında

Genelkurmay Başkanı Akar sınır hattında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Hatay'da incelemelerde bulundu. Kararlılık mesajı vererek "Şehidimizin kanı yerde kalmayacak" dedi.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'da, 1. ve 3. Komando Tugaylarının komuta yerleri ile Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri'ni ziyaret etti.

Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'den harekata ilişkin son bilgileri aldı.

"En son teröristi etkisiz hale getirip huzurlu yaşam şekline kavuşacağız'

Daha sonra burada bir araya geldiği pilotlara seslenen Orgeneral Akar, "En son teröristi etkisiz hale getirip daha huzurlu, güvenli bir ortamda layık olduğumuz yaşam şekline kavuşacağız. Bunda rolünüz, emeğiniz büyük. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde, aynı azim ve kararlılıkla görevlerinizi yapmanızı bekliyoruz." dedi.

"Başaracağız, şehidimizin kanı yerde kalmayacak"

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Akar, "Allah başta annelerine ve babalarına sabır versin. Allah, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, aziz ve kahraman milletimize de sabır ve tahammül gücü versin. Başaracağız, hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Öyle veya böyle, şehitlerimizin, evlatlarımızın ve gazilerimizin mutlaka hesabı sorulmaya devam edilecek." diye konuştu.

Akar, pilotlara, kahramanlık ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti, kendilerine görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA 

Etiketler: zeytin dalı, suriye sınırı, hulusi akar, hatay, Genelkurmay Başkanı
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