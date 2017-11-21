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Buradasınız : » » Genelkurmay Başkanı Akar, Rusya'ya gitti

Genelkurmay Başkanı Akar, Rusya'ya gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya'ya gitti. Orgeneral Akar, Soçi'de Rusya ve İran Genelkurmay Başkanlarıyla biraraya gelecek.

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Genelkurmay Başkanı Akar, Rusyaya gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Rusya'ya gitti. Etimesgut'taki askeri havaalanından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Rusya'ya giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Soçi'de Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ile İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile üçlü toplantıda görüşecek.

Görüşme yarın gerçekleştirilecek Suriye görüşmelerinin bir gün öncesinde gerçekleşiyor.  Yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bir araya gelerek Suriye konusunda bundan sonra neler yapılacağını konuşacak. 

Bu zirve öncesinde üç ülkenin genelkurmay başkanlarının biraraya geleceği belirtilmişti ancak yer ve zaman bilgisi verilmemişti. 

Üç ülkenin dışişleri bakanları da hafta sonunda Antalya'da biraraya gelerek zirvenin hazırlıklarını yapmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: rusya, hulusi akar, Genelkurmay Başkanı
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