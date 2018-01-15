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Buradasınız : » » Genelkurmay Başkanı Akar, NATO toplantısı için Brüksel'e gitti

Genelkurmay Başkanı Akar, NATO toplantısı için Brüksel'e gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel’e gitti.

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Genelkurmay Başkanı Akar, NATO toplantısı için Brüksele gitti

Orgeneral Akar NATO toplantısında başta ABD Genelkurmay Başkanı olmak üzere ittifaka üye birçok ülkenin Genelkurmay Başkanlarıyla ikili görüşme yapacak.

Orgeneral Akar’ın ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’a, ABD’nin Suriye’nin Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin kişilik YPG ordusu kurulacağına ilişkin açıklamasına yönelik rahatsızlığını iletmesi bekleniyor. 

ABD, 30 bin kişilik sınır ordusu kuracağını açıklamıştı

Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Ryan Dillon, dün yaptığı açıklamada, Suriye'de 30 bin kişilik sınır güvenlik birimi kurmak için çalışıldığını açıklamıştı.

Dillon, koalisyonun yeni 'Suriye Sınır Güvenlik Gücü' kurmak üzere SDG ile ortak çalıştığını söylemişti.

Kaynak: TRT Haber/ AA

Etiketler: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, brüksel
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