Genelkurmay Başkanı Akar Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim Bin Shaheen Al-Ghanim ile görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Orgeneral Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Ghanim ile İstanbul'da bir araya geldi.