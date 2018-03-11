Doha'da resmi temaslarda bulunan Akar'a, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal da eşlik ediyor.
Kaynak: AA,TRTHaber
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.
Doha'da resmi temaslarda bulunan Akar'a, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal da eşlik ediyor.
Kaynak: AA,TRTHaber
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Genelkurmay Başkanı Akar, Katar'a gitti
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