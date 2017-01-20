Genelkurmay Başkanı Akar İncirlik Üssü'nde

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ile birlikte hudut birliklerini denetledi.

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Komutanlar ilk olarak Fırat Kalkanı operasyonunun Harekat merkezine gitti.

Fırat Kalkanı ve Terörle Mücadele Harekatı hakkında bilgi alan Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları, son duruma ilişkin değerlendirmeleri aldı.

Komutanlar daha sonra Adana'daki İncirlik Üssüne geçti.

Genelkurmay Başkanı Akar ve Kuvvet komutanları İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında da inceleme ve denetleme yaptı.

"Herhangi bir ülkede, herhangi bir işgal peşinde değiliz"

Harekatın, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerçekleştirildiğini bildiren Akar, şunları kaydetti:

"Bizim meşru müdafaa hakkımız var. Biz gidip de herhangi bir ülkede, herhangi bir işgal peşinde değiliz. Hepinize teşekkür ediyorum, hepinizi kutluyorum. Çok zor bir harekat, bu dönemde gösterdiğiniz kahramanlık ve fedakarlık hakikaten her türlü övgünün üzerindedir. Hepinize kazasız belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum."