Genelkurmay Başkanı Akar ile Bakan Fakıbaba Şanlıurfa'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Şanlıurfa'da bayram namazı kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ne beraberindeki kuvvet komutanları ile gelen Orgeneral Akar, Dergah Camisi'nde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba ve Vali Abdullah Erin ile saf tuttu.

Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Akar, Fakıbaba ve komutanlar, ayrıca Balıklıgöl'de balıklara yem attı.

Cami çıkışında bir açıklama yapan Bakan Fakıbaba, Kurban Bayramın çok iyi geçeceğine inandığını söyledi.

"Genelkurmay Başkanımızla birlikteydik, bizim misafirimizdi. Tüm Türkiye'nin ve Şanlıurfalı hemşerilerimizin ve Müslüman aleminin Kurban Bayramını kutluyorum." diyen Fakıbaba, bayram süresince herhangi bir sorun olmaması için gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.