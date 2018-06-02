Genelkurmay Başkanı Akar, gazi aileleriyle iftarda buluştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, Kuvvet Komutanları ve Ankara Garnizonu'nda görevli general, amiral ve eşlerinin katılımıyla, kahraman gazilerin ailelerine Gazi Orduevi’nde bir iftar yemeği verdi.
Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, gazi ailelerine Gazi Orduevi’nde bir iftar yemeği verdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, Kuvvet Komutanları ve Ankara Garnizonu'nda görevli general, amiral ve eşlerinin katılımıyla, kahraman gazilerin ailelerine Gazi Orduevi’nde bir iftar yemeği verdi.
Kaynak: AA