Genelkurmay Başkanı Akar: Afrin'de bir bütün halinde mücadele sürüyor

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nda 185 üniversitenin rektörü ile bir araya geldi. Akar, akademisyenlere Türkiye ve Dünya Güvenlik Politikaları ve Eğitim konulu bir konferans verdi. Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Akar, Afrin'in tamamında kontrolün sağlanmasının yakın olduğunu söyledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Üç beş köy kaldı. Nubl Zehra dediğimiz Halep'in banliyösüne kadar varmış, bir bütün halinde Afrin'de kontrolü sağlamış olacağız." dedi.

Orgeneral Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu iş olacak, diyoruz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi, bunun sonu yok. Bunu bütün arkadaşlarımız içselleştirdi. Bir bütün halinde bu mücadele sürüyor. İnşallah bunu başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "(Afrin'de bulunan yer altı yapıları) Bu koruganlar teröristlerin yapacağı iş değil. Bir devlet aklı olmadan, bir mühendislik hizmeti olmadan, bir projelendirme olmadan bunların tek başlarına böyle bir şey yapmalarının imkan ve ihtimali yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber, AA