Genelkurmay Başkanı Akar: Afrin Harekatı'nda hedef siviller değil sadece teröristlerdir

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla beraber Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: Zeytin Dalı Harekatı'nda sadece teröristler ile barınak, sığınak, bina, silah, araç ve gereç hedef alınacak. #AfrinOperasyonuhttps://t.co/HPgqIrCxJ4 pic.twitter.com/Ww3u6LnZrq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Ocak 2018

Akar, burada yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutlarda ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/YPG-PYD ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkının bu örgütlerin baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere Zeytin Dalı Harekatı'nı icra etmeye başladıklarını bildirdi.

"Sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat gösterilecek"

Harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadele konusundaki terörle mücadeleye yönelik özel kararları ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde gerçekleştirileceğini belirten Akar, "Harekatın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç ve gereç hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmasında Silahlı Kuvvetler mensuplarına seslenen Akar, şöyle devam etti:

"Milletimiz ne zaman ihtiyaç duyduysa 'Peygamber ocağı' olarak da adlandırılan Silahlı Kuvvetlerimiz, kahraman Silahlı Kuvvetler mensupları, ordumuz, yani sizler, daima göreve hazır oldunuz ve binlerce yıllık tarihimizin şanlı timsali al bayrağımızın ister kara vatan, ister mavi vatanda özgürce dalgalanması için gerektiği zaman göğsünüzü siper ettiniz. 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla çıktığınız bu yolda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, ülkemizin güvenliği için yurt içinde ve sınır ötesinde kahramanca mücadele ettiniz."

Akar, vatan ve millet için, cumhuriyet için Silahlı Kuvvetler vazifesini yaparken, şehit olan tüm silah arkadaşları, güvenlik mensupları ve korucuları saygı, minnet, şükran ve rahmetle andığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Tabii şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var onlara da saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Kendilerine acil şifalar diliyoruz. Arkadaşlarım, sizlerin şanlı tarihimizden aldığınız güç, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıyla bu görevden de alnınızın akıyla çıkacağına inancımız tamdır. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

Harekatta, 'akıllı' mühimmatlar kullanılıyor

Öte yandan, harekatı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal da takip ediyor.

"Akıllı" mühimmatların da kullanıldığı harekatta hedefler, hassas sistemlerle tek tek tespit ediliyor.