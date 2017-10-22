Genelkurmay Başkanı Akar, ABD'ye gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı"na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, 'Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılmak üzere ABD'ye gittiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı"na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği bildirildi.