  • 07 MAYIS 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Kuvvetli Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.552
    EURO 3.907
  • BIST 93928.39
    ALTIN 140.064
Buradasınız : » » Genelkurmay Başkanı Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford başkanlığındaki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Genelkurmay Başkanı Akar ABDli mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford başkanlığındaki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde ABD'ye giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın ABD Genelkurmay Başkanı Dunford başkanlığındaki heyetle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın da katıldığı görüşmede, terörizmle mücadele ile Suriye ve Irak'ta yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği kaydedildi. 

Etiketler: genelkurmay başkanı akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER