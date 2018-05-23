Genelkurmay Başkanı Akar, 12. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 23 Mayıs 2018 tarihinde Sırbistan’ın ev sahipliğinde Belgrad’da düzenlenen 12. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılmıştır." denildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, 23 Mayıs 2018 tarihinde Sırbistan’ın ev sahipliğinde Belgrad’da düzenlenen 12’nci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılmıştır. pic.twitter.com/lmc7lpnoWx— TSK (@TSKGnkur) 23 Mayıs 2018