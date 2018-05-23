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Genelkurmay Başkanı Akar, 12. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Belgrad'da düzenlenen 12. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katıldı.

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Genelkurmay Başkanı Akar, 12. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansına katıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 23 Mayıs 2018 tarihinde Sırbistan’ın ev sahipliğinde Belgrad’da düzenlenen 12. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılmıştır." denildi.

 

Etiketler: Sırbistan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Belgrad, 12’nci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konf
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