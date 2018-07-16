Genelkurmay 2. Başkanlığı'nda ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir teslim töreni

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Dündar'ın, Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini Korgeneral Gürak'a devrettiği belirtildi.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığı'na ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Gürak getirilmişti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni

Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Ümit Dündar'a devretti.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ise Genelkurmay 2. Başkanı Ümit Dündar getirilmişti.

Kaynak: AA