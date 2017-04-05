'Genel Başkan olarak bu adamı CHP'den ihraç etmen gerek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Bursa Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bursa, bugün de 16 Nisan'da kavuşacağımız yeni yönetim sisteminin müjdecisi olmaya hazır mı? Maşallah, Bursa, 16 Nisan'da şanlı tarihine yakışır bir oranla 'evet' demeye hazır mı? Bursa, 16 Nisan'da rekor evet oranıyla bir kez daha kurucu şehir vasfını göstermeye hazır mı?" diye sordu.

"Sizlerin 'boş küp çok inler' diye güzel bir sözü var." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ana muhalefetin başındaki zat ve avaneleri de işte bu şekilde sürekli inliyorlar ama içi boş. İçi boş, çünkü bunlar adeta bir yalan makinesi, inlerken de saçmalıyorlar, zırvalıyorlar. Birisi çıktı, ne diyor? '16 Nisan'da evet çıkarsa bunları İzmir'e kadar kovalar, denize dökeriz' diyor. Ya senin haddine mi, önce terbiyeni takın, ahlaksız. Seni Samsun'a çıkarmaz benim Samsunlu kardeşim. Sen Sivas'a giremezsin, bu kafayla Amasya'ya giremezsin, Ankara'dan geçemezsin. Sen kimi İzmir'den denize döküyorsun? Sen bu ülkenin 'evet' diyen evlatlarını ne zamandan beri bir Yunan gibi görmeye başladın, aynaya bak, aynaya. Genel Başkanları çıkmış bu tür ifadelerin doğru olmadığını söylüyor, ey Kılıçdaroğlu, senin şu anda bir genel başkan olarak yapmak gereken ne biliyor musun, onu da öğreteyim sana, kesin ihraç talebiyle böyle bir adamı partide barındırmamak, hemen ihraç etmek. Eğer bu ülkede 'hayır' diyen senin için ne kadar saygınsa 'evet diyen de o kadar saygın olmalıdır, demokrasi bu. Sana bir de demokrasi dersi verecek değilim Bursa'da ama ne dersen de."

'Bunun hesabını nasıl vereceksiniz'

Suriye'deki kimyasal saldırılara ilişkin Erdoğan, "Ey katil Esed, sen bunların ahından nasıl kurtulacaksın? Ey buna sessiz kalan dünya, buna sessiz kalan Birleşmiş Milletler, bunun hesabını nasıl vereceksiniz?" dedi.

'Bizi ekonomi, vize ve ticaretle tehdit edenler kendilerine baksınlar'

"Avrupa Birliği'nde kurulan suni refah düzeni çatırdıyor." diye Erdoğan, şunları söyledi:

"Yaş ortalaması 43'ü bulan Avrupa Birliği, gençlerine iş bulmakta zorlanıyor. Yani Avrupa artık istihdam umudu olmaktan da çıktı. Bizi ekonomi, vize ve ticaretle tehdit edenler, önce dönüp kendilerine baksınlar. Durumları iyi değil. Bunu yaptıklarında, gelirleri azalan, borçları artan ve bütün bunların yanında ticareti daralan, yatırım ortamı düşen, işsizliği yükselen, yaşlanan bir kıta görecekler. İşte o zaman kimin kime ihtiyacı olduğu da anlaşılacaktır."

Erdoğan, "Terör örgütlerini kullanarak bize diz çöktüreceklerini sananları sıcak bir yaz bekliyor, haberleri olsun." ifadesini kullandı.