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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Milletin gücü tankın gücünü yenmiştir

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu millete oyun kurmaya kalkanlar her zaman bu milletten tokadı yer." dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Milletin gücü tankın gücünü yenmiştir

AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılan Bak, Türk milleti olarak çok zor bir coğrafyada yaşadıklarını söyleyerek "Güçlü olmanın yolu da birlik olmaktan geçiyor. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birlikte bu ülkemizi geleceğe taşıyacağız." diye konuştu.

Gençlik kollarından gelip il başkanı, milletvekili olan arkadaşlarının olduğunu vurgulayan Bak, şunları söyledi:

"Yani Sayın Cumhurbaşkanımız siyasetin gençlerle tazelenmesini, güçlenmesini arzu ediyor. Bulunduğumuz coğrafyadaki süreç çok zorlu. İçeride ve dışarıda düşmanlarımız var. Ülkemizi bölmek, tökezletmek isteyenler var. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi yaşadık. Dışarıdan planlanan hainler, FETÖ'cü teröristler, darbe yapmaya kalktı. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ne oldu? Bu aziz millet, gençlerimiz meydanlara koştu. 250 şehidimiz var. 2 bin 130 gazimiz var. Millet meydanlara aktı."

"Milletin gücü tankın gücünü yenmiştir"

Bakan Bak, 15 Temmuz gecesi milletin "Biz ancak seçimle başımızdaki kişileri değiştiririz." dediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Millet ayrıca dedi ki 'Milletin gücü, tankın gücünü yenmiştir. Bu millet, bu gençler, tanklara yumruk, kafa atmıştır. Onu durdurmak için göğsünü siper etmiştir. İşte biz böyle bir milletiz.' Gençlerimiz ön saftaydı. Kadınlarımız oradaydı. Herkes oradaydı. Bu millete oyun kurmaya kalkanlar her zaman bu milletten tokadı yer. Bu millet vatanını, milletini seviyor. O yüzden bu millete oyun yapmak mümkün değil. İşte bu nereden geliyor? Birlik ve beraberlikten. Birlikte olmalıyız, birbirimizi sevmeliyiz. Teşkilat olarak da birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimize sarılmalıyız. Çünkü güçlü olmaya ihtiyacımız var. Mazlum coğrafyaların bize ihtiyacı var."

"Mazlum coğrafyaların, kimsesizlerin sesidir Recep Tayyip Erdoğan"

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlum coğrafyaların umudu olduklarını vurgulayan Bak, "Buna bizzat ben şahidim. Dışişleri Komisyonu Üyesi, NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı iken yurt dışına gittiğimizde toplantılarda bize şunu söylüyordu Müslüman ülkelerin milletvekilleri veya o bölgedeki milletvekilleri; 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a iyi bakın. Ona sadece siz değil, bizim de ihtiyacımız var.' Evet, mazlum coğrafyaların, kimsesizlerin sesidir Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü çok doğal, milletin içinden geliyor. Birilerinin oyunlarıyla gelmiyor. Milletiyle beraber yürüyerek geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yalova, gençlik ve spor bakanı osman aşkın bak
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