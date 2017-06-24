Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Samsun'da tesisleri inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 18-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesinde Samsun'da yapımı tamamlanan ve çevre düzenlemesi devam eden tesisleri gezdi.

Batıpark dolgu sahasındaki okçuluk, bowling ve buz pateni tesislerini inceleyen Kılıç, bowling salonunda deneme atışı da yaptı.

Bir süre burada vakit geçiren Kılıç, daha sonra atıcılık tesisleri ile yeni 19 Mayıs Stadı'nda da incelemelerde bulundu.

Tesislerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Kılıç, çalışmaların bir an önce bitirilmesi talimatını verdi.