Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan, Öğretmenler Günü mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bir ülkenin yarınının şekillenmesinde, bir toplumun eğitiminde sonsuz emek ve fedakarlıkları bulunan öğretmenlerimizin üstlendikleri sorumluluk hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar büyük ve değerlidir." ifadesini kullandı.

Bakan Bak, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

"Öğretmenlik, ilim, irfan ve bilgi hazinelerini cömertçe paylaşıp, zengin kültür düzeyine sahip nesillerin oluşmasında temeli atan ilk el olmak demektir." diyen Bak, mesajında şunları kaydetti:

"Onların sabır, şefkat ve özveriyle bir motif gibi işledikleri evlatlarımız, yarın al bayrağı gururla dalgalandıracak, erdemli, ahlaklı, milli birlik ve beraberliğe katkı sağlayan sorumluluk sahibi bireyler olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyeti yükseltecek olan sizlersiniz.' diyerek işaret ettiği bu gençlik, kutlu vazifelerini canla başla icra eden öğretmenlerimizin elinde yetişecektir. Bu duygularla evlatlarımıza bir harf öğretebilmek için bu toprakların her köşesinde aşkla, heyecanla görev yapan saygıdeğer öğretmenlerimizin ve öğretmen adayı genç kardeşlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

Osman Aşkın Bak ayrıca, görevi sırasında hain pusulara düşürülerek şehit olan kahraman öğretmenleri de saygı ve rahmetle yad ederek, "Yetiştirdiği her bir öğrenciyi, bir eser bırakır gibi bu topraklara miras bırakıp ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA