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Buradasınız : » » Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan İdil ve Cizre'ye müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan İdil ve Cizre'ye müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak'taki incelemelerinde İdil ve Cizre’ye, gençlik merkezi ile spor tesisi yapılacağı müjdesini verdi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Baktan İdil ve Cizreye müjde

Osman Aşkın Bak, Şırnak'ın İdil ilçesinde çocuklar tarafından coşkuyla karşılandı.

Gençlik ve Spor Bakanı, çocuklarla halı sahada maç yaptı.

İlçe esnafını da ziyaret eden Bak, bir iş yerine girerek döner kesti. 

İlçeye spor tesisi ve stadyum yapılacağının müjdesini veren Bakan Bak, "İdil’in gençleri, çocukları bu tesislerde spor yapacak. Bu bölgede de Türkiye’nin her tarafında da tesisler yapılmaya devam ediyor. İnşallah İdil’e de çok güzel tesisler kazandıracağız, gençlik merkezi kazandıracağız. Onun yanında Cizre’ye, yine aynı şekilde futbol sahası tesisler, ilçe stadı spor salonu başta olmak üzere tesisler kazandırılacak, gençlik merkezleri kazandırılacak." dedi.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: gençlik ve spor bakanı osman aşkın bak, şırnak
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