Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de heyelan bölgesinde

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize’de yaşanan heyelanlarla ilgili, "Afetin boyutu korkunç ve gerçekten çok büyük. İnşallah devlet ve hükümet olarak bu yaraları sarmak için gerekli çalışmaları acilen sürdüreceğiz.” dedi.

Bak, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve ilgililerle Kaptanpaşa köyünde incelemelerde bulundu.

Bakan Bak, incelemelerin ardından Rize'de Kaptanpaşa merkezli meydana gelen afetle ilgili vatandaşlar ile değerlendirmeler yaptıklarını belirtti.

Gördükleri tablonun korkunç olduğunu vurgulayan Bak, "Yoğun yağışın ardından derelerin taşması ve taşıdığı malzemeler nedeniyle afeti yaşadık. Tespitlerimizi AFAD, İl Özel İdare yapıyor. Hemşin ilçesinin ardından bu gölgede gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu takip ediyor. Afetin boyutu korkunç ve gerçekten çok büyük. İnşallah devlet ve hükümet olarak bu yaraları sarmak için gerekli çalışmaları acilen sürdüreceğiz." diye konuştu.

Vatandaşlara duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür eden Bak, "Sağduyulu davrandılar, bizlere ve burada çalışanlara, devletine, hükümetine destek oldular. Sağduyulu olarak hareket ettiler. DSİ buralarda tahkimatlara devam ediyor. İyi ki bu tahkimatları yapmışız. Dere bir kısmını götürdü ama yine de bunları inşa edeceğiz. Devletimiz güçlüdür yaraları saracaktır. 40 yılda bir görülebilecek düzeyde bir yağış olmuş." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, yaralı olarak kurtarılan Esma Tolan'ı hastanede ziyaret ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Teyze gerçekten çok sağduyulu. Onu almaya gelen helikopter ile ilgili söyledikleri bizleri duygulandırdı. Hava koşulları nedeniyle helikopterin inişinde sıkıntı olunca kendisinin iyi olduğunu, gelmelerinin gerek olmadığını demiş. 'Onlara, çocuklara bir şey olur. Devletimizin helikopterine bir şey olur, gelmesinler' şeklindeki sözleri bizi çok duygulandırdı. Bu bölgenin insanın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın milleti, devleti, vatanı için duyguları hep böyle, onlarla gurur duyuyoruz."

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve AFAD Başkanı ile görüştüğünü kaydeden Bak, "Acil ödenek gönderiliyor. Hızla makineler kiralanarak sahada olacağız. Devletimizin gücü var. Gerekenler yapılacaktır." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise Rize’de afetlerin zaman zaman olduğunu ve bunun hiçbirisine benzemediğini kaydederek, yaklaşık 60-70 yıldır burada yaşayanların böyle bir şey görmediklerini ifade ettiğini belirtti.

Sel sonrası derelerin kavşak ve beton bariyerleri işlevsiz hale getirdiğine değinen Yazıcı, "Değerlendirmeleri yapıyoruz. Üzüntümüz bir tane can kaybımız var, başka yok bundan dolayı tesellimiz var. Toparlanırız, yaralarımızı sararız." dedi.

Yazıcı, herkesin buradan gerekli dersleri aldığını ifade ederek, "Burada yaşayanlar, bundan ders çıkarıyor. Devlet, hükümet bunlardan ders alır. Daha önceki yaptıklarını yapmaz, gerekenleri düşünür yapar. Güçlüyüz, birbirimize kenetlenmişiz. İnşallah afetten doğan zararları da imkanlar ölçüsünde gidereceğiz." diye konuştu.