Gençlik ve Spor Bakanı Bak, minik sporcularla maç yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, incelemelerde bulunmak amacıyla Şırnak'a gitti.

AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılmasının ardından gençlerle ve sporcularla bir araya geldi, gençlerle sohbet ederek onlarla maç yaptı.

Gençlerle ve sporcularla bir araya gelen Bakan Osman Aşkın Bak, Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren 12 Dev Adam Basketbol Takımı'nın minik sporcuları ile maç yaptı.

Eşofmanlarını giyerek minik sporcular ile basketbol maçı yapan Bakan Bak, keyifli dakikalara sahne olan müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, sporun gücünün terörü yendiğini, birlik ve beraberlik olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti devletine kimsenin zarar veremeyeceğini söyledi.

Basketbol sahasından ayrıldıktan sonra Şırnak Belediyesi ve Şırnak Gönüllüleri tarafından mesire alanında düzenlenen çocuk şenliğine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, piknik yapan vatandaşlar ile sohbet ederek sofralarına konuk olup, taleplerini dinledi.

Şırnak'tan ayrılmadan önce Şırnak Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden Bakan Bak, sosyal aktivitelere katılıp, gençlerle sohbet etti. Gençlik merkezinde faaliyetlerini yürüten genç gönüllüler korosunun şarkılarını dinleyen ve kendilerine eşlik eden Osman Aşkın Bak, resim atölyesindeki gençlerin çizimlerini inceledi.

Ziyaretlerinin sonunda gençler ve sporcular ile hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Bak, Şırnak'tan ayrılarak kara yolu ile Mardin'e geçti.

Bakan Bak, AK Parti Şırnak Gençlik Kolları Başkanlığı 5. Olağan Genel Kurul Toplantısında konuştu

Siyasette seçilme yaşını indirdiklerini, 18 yaşında oy veren bir gencin artık seçilme hakkına da sahip olduğunu anlatan Bak, "İçinizden belediye başkanları, milletvekilleri, bakanlar çıkacak. Gençlerimizin içinden çıkacak. Çünkü bu ülke genç bir nüfusa sahip. Türkiye büyüyecek, güçlenecek. Sizinle beraber güçlenecek. Hep birlikte olacağız. Birlikte Türkiye olacağız." diye konuştu.

"Milletin gücü tankın ve silahın gücünü yenmişti"

Bakan Bak, 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde ülkeye oyun kurmaya kalkıştıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanımız, milleti meydanlara çağırdı. Meydanlara koşa koşa geldi millet. Ve orada tankın, silahın karşısında milletin gücünü gördük. Milletin gücü tankın ve silahın gücünü yenmişti. Bunlar dış güçlerin, işbirlikçilerin piyonları olarak yer aldılar. Ama millet onlara meydanlarda tokadı vurdu. Oyun kurmak istediler, bu oyunu bozmanın yolu birlikte olmaktır. Bir ve beraber olmak en büyük güç budur. Burada gençleri ile yaşlıları ile herkes birliktedir. Amaç Şırnak'ı çok daha değiştirmek. Terörün, yıktıklarını yeniden yapıyoruz. Yeniden Şırnak'ı inşa ediyoruz. Şu ana kadar yapılanları görüyorsunuz. Devletimiz buraya konutlar, iş yerleri, alt yapı çalışmaları olarak yaklaşık 2 milyar lira yatırım yaptı. Yapmaya devam ediyoruz. Daha güzel ve iyi olacak. Her beraber daha güçlü olacağız."

"Mücadelemize devam edeceğiz"

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğünü belirten Bak, 8 şehidin toprağa verildiğini dile getirerek, "Bu topraklar binlerce şehidin kanlarıyla sulanmış. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Emperyalist güçler bu ülke üzerinde oyun kurmaya yüzyıl önce başladılar. Ama başarılı olamadılar. Asla başarılı olamayacaklar. Bu millete diz çöktüremeyecekler. Bayrağı indiremeyecekler. Ezanı susturamayacaklar. Bizi bölemeyecekler." diye konuştu.

İdil ilçesine güzel bir stadyum kazandırdıklarını, Cizre ilçesinde yapılması için de proje hazırladıklarını anlatan Bak, yüzme havuzları ve basketbol sahaları yapacaklarını kaydetti.

Gençlik için ne gerekiyorsa yapacaklarını anlatan Bak, kentte yeniden bir yükseliş olduğunu, birlikte daha büyük yarınlara doğru Şırnak'ın gençleriyle, Şırnaklılarla beraber yürüyeceklerini, kente yeniden destanlar yazacaklarını vurguladı.

Artık terör belasından kurtulduklarını, sporun gücüyle sokakları çetelere bırakmayacaklarını anlatan Bak, "Terör örgütleri gençleri uyuşturucuya alıştırarak onları terörist haline getiriyor. Onlara uyuşturucu vererek dağlara çıkartıyor. Eline silah veriyor, vatanına karşı milletine savaşmasını istiyor. Bunlar emperyalistlerin oyunları." diye konuştu.

"Afrin'e doğru yürüyorlar"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan mazlumların sesi Afrika'ya gitti, nasıl karşılandığını görüyorsunuz. Herkes, şunu söylüyor, 'Recep Tayyip Erdoğan'a çok iyi bakın, ona yalnız sizin değil bizim de ihtiyacımız var'. Bizler Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte beraber yürüyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz, bu ülkeyi büyütmeye devam edeceğiz." ifadesini kullanan Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sınır ötemizde ülkemizde oyun kurmaya çalışan teröristlere karşı ordumuz operasyonda. Herkes şunu söylüyor ve Avrupa'dakiler diyor ki, 'İşte Türk ordusu oraya girdi, bir daha çıkmayacak.' Öyle bir şey yok. Biz orada bu ülkeye göz dikenlere, terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. Orayı temizledikten sonra ordumuz geri dönecek. Gözlerini kırpmadan şahadete eriyorlar, böyle bir ordu kimde var. Bir köyde cuma namazı kılmışlar ve dua ediyorlar. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Ayaklarına taş değdirmesin. İnşallah ordumuz orayı temizledikten sonra geriye dönecektir. Biz, onlara gece gündüz dua ediyoruz. Operasyonda, Afrin'e doğru yürüyorlar. Afrin'i de ele geçirecekler. Oraya da barışı, güzellikleri, kalkınmayı götürecekler."

Şırnak Belediyesince Uludere yolu üzerinde yapılan mesire alanını gezen Bak, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti, onlarla basketbol oynadı.

"Şırnak gelişiyor, değişiyor"

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret eden Bak, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucu ile mücadele ve sporun birleştirici gücünü göstermek için yatırımlarını sürdürdüklerini, kentin değiştiğini ve terörün etkilerinden sıyrıldığını aktardı.

Yeni tesisler yapmak için gayret içerisinde olduklarını dile getiren Bak, şöyle dedi:

"Afrin'de mücadele eden Mehmetçiklerimize de Şırnak'tan selamlarımızı iletiyoruz. Onlara dua ediyoruz. Orada terör örgütlerine karşı girişilen bu mücadelede ordumuz muzaffer olacaktır. Şırnak'ta da hayat normale dönüyor. Devletimizin gücü, devletin şefkatli eli, devletin merhametli yüzü ortada. Konutlar yükseliyor. Yoğun bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile TOKİ çalışıyor. Şırnak gelişiyor, değişiyor."

Vali Aktaş da kentteki eksiklikleri tamamlamak için çalıştıklarını, Şırnak'ın her yönüyle geliştirdikleri gibi spor alt yapısını da geliştirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA