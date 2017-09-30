'Gençlerimizin ülkemiz için üretken olmaları konusunda çaba sarf etmeliyiz'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, gençlerimi iyi alanlara, yüksek teknolojik alanlara kanalize edip ülke için üretken olmaları konusunda çaba sarf etmelerik gerektiğini belirterek, "Bu çerçevede biz de Bakanlık olarak Girişimcilik Destekleme Merkezleri kurulmasına yönelik bir program başlattık. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerimizde bu tür girişimci destekleme merkezleri kuracağız." dedi.

Elvan, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde oluşturulan Göz Bankası ve ek yataklı servis ile yeni merkezi dersliklerin açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni hizmetlerin Mersin'in sağlık şehri kimliğini daha da pekiştireceğini söyledi.

Mersin'in ticaret, deniz, turizm ve tarım şehri olmasının yanı sıra aynı zamanda sağlık kenti de olduğunu vurgulayan Elvan, "Mersin, Akdeniz havzasının en önemli sağlık merkezlerinden biri konumuna geldi. Özellikle şehir hastanemizin açılışı, arkasından tıp fakültesimize yönelik yaptığımız yatırımlarla inşallah önümüzdeki süreçte Mersinimiz sadece Çukurova bölgesinin değil, Türkiyemizin önemli sağlık merkezlerinden birisi olacak." diye konuştu.

Elvan, üniversiteye yönelik de yatırımların olduğunu dile getirerek, Kalkınma Bakanı olarak her türlü desteği verdiğini, bundan sonraki süreçte de vermeye devam edeceğini anlattı.

"4 üniversitemizin araştırma merkezini akredite ettik"

Üniversitelerdeki eğitimde niteliğe önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Elvan, şöyle konuştu:

"Çok sayıda üniversite inşa ettik. Bu üniversitelerimiz tüm vatandaşlarımıza, öğrencilerimize hizmet ediyor ancak bundan sonraki süreçte üniversitelerimiz yeteri kadar var. Niteliğe daha fazla önem vermek zorundayız. Üniversitemizin standardını daha da yükseltmek durumundayız. Bir üniversite yöneticisinin, 'Üniversitemizin uluslararası alanda sıralaması şuydu, şuraya yükselttim.' demesi gerekir diye düşünüyorum. Diğer taraftan özellikle master ve doktora programlarının çok daha yoğun bir şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyorum."

Elvan, eğitimde araştırma ve geliştirmenin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bakanlık ve hükümet olarak araştırma merkezlerimizi akredite edecek, daha esnek çalışabilmelerine imkan sağlayacak düzenlemeler gerçekleştirdik. Tabii ki arzularımdan bir tanesi Mersin Üniversitemizde de bir araştırma merkezinin akredite edilip, en azından esnek bir yapı oluşturulması. Bu esnek yapıda araştırmacı sayısının artırılması ve daha güçlü bir konuma getirilmesi ki böyle bir merkezde istihdam açısından herhangi bir kısıtınız yok ve ücretler daha yüksek.

Yurt dışından eleman çalıştırabilme imkanınız var. Her türlü araştırmayı yapabilme, şirket kurabilme imkanınız var. Tüm bu imkanları biz sunduk. Şu ana kadar 4 üniversitemizin araştırma merkezini akredite ettik ama bundan sonraki süreçte de Mersin Üniversitemizin bu noktada somut adım atmasının önemli olacağını düşünüyorum."

Girişimcilik Destekleme Merkezleri faaliyete geçecek

Mersin Üniversitesinin Akdeniz havasında önemli bir konuma gelmesi için mutlaka nicelikten çok niteliğe önem vermesi gerektiğini belirten Elvan, tüm öğretim üyelerinin ve üniversite yönetiminin bu anlayış içinde hareket ettiğine inandığını söyledi.

Elvan, yenilikçiliğin yanı sıra bunun ticarileştirilmesinin de önemli olduğuna dikkati çekerek, "Ürünler ortaya koyabiliriz, patentini alıp, prototiplerini geliştirebiliriz ama bunun ticarileştirilmesi de önemli bir başka boyut. Bu noktada da güçlü, somut adımların atılması gerekiyor. Önümüzdeki dönemlerde 2018 yılından itibaren ticarileşmeye yönelik çalışmalara da desteğimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en fazla gurur duyduğu alanlardan birinin de genç ve dinamik nüfus olduğunu kaydeden Elvan, şöyle devam etti:

"Gençlerimizi iyi alanlara, yüksek teknolojik alanlara kanalize edip ülkemiz için üretken olmaları konusunda çaba sarf etmeliyiz. Bu çerçevede biz de Bakanlık olarak Girişimcilik Destekleme Merkezleri kurulmasına yönelik bir program başlattık. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerimizde bu tür girişimci destekleme merkezleri kuracağız. Bu merkezlerden bir tanesi de Mersin Üniversitesinde olacak. Rektörümüze teşekkür ediyorum, yerle ilgili problem bildiğim kadarıyla halledildi. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte inşallah böyle bir merkezi burada kuracağız. Orada yöneticilik yapacak olan kişilerin eğitimi yapılacak ve üniversitemizdeki genç öğrencilerin hatta üniversite sonrası kendi işini kurmak isteyen gençlerimizin önünü açacak bir program."

Elvan, Genç Girişimci Merkezini 2018 yılında faaliyete geçireceklerini ve gençlere her türlü hizmeti sunacaklarını söyledi.

İlkokul öğrencilerine yönelik bölümler

Bakan Elvan, Girişimcilik Destekleme Merkezlerinin Mersin'in yanı sıra Adana, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır'da da kurulacağını, çalışmanın ikinci aşamasının ilkokul öğrencilerini kapsadığı bilgisini paylaştı.

Üniversite öncesi dönem içinde yani lise, ortaokul hatta ilkokul öğrencilerine yönelik de bölümler açacaklarını ifade eden Elvan, şunları dile getirdi:

"İlkokula giden bir öğrencinin özellikle analitik yönünü güçlendiren, yeni beceriler ortaya koymasını sağlayan altyapı oluşturacağız. İstiyoruz ki ilkokuldan itibaren bu merkezlerde bu çocuklarımız ortaokul, liste, hatta üniversite aşamasına kadar bu merkezlerden mezun olup, kendi işlerini kurmalarına imkan sağlayalım. Yazılım, yeni ürünler olabilir. Yüksek teknoloji gereken alanlarda piyasaya ürün sağlayabilecek olan altyapıyı oluşturalım, bunu da gençlerimiz gerçekleştirsin istiyoruz.

Bu noktada da inşallah biz Bakanlık olarak her türlü desteği veriyoruz ve gerekli ödeneği ayırdık."

Programın ardından Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, açılışı yapılan bölümleri gezdi.

Elvan, programın ardından merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar törenine katıldı. AA