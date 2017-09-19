'Gençlerimizi hazır teknoloji alışkanlığından kurtarmalıyız'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Hükümet olarak, Türk sanayisi için çok önemli adımlar atıyoruz. Özellikle gençlerimizin önüne bütün kapıları ardına kadar açıyoruz. Fakat teknoloji, inovasyon, Ar-Ge gibi vazgeçilmez alanlarda ne yazık ki toplumsal bir farkındalık oluşturmakta zorluk çekiyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sadece hazır teknolojiyi kullanma alışkanlığından kurtarmamız gerekiyor." dedi.

Özlü, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) Tosyalı Holding tesislerini ziyaret etti, Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve yetkililerden bilgi aldı, holding Ar - Ge merkezini hizmete açtı.

OSB Karakol Komutanlığını ziyaret eden Özlü, burada Düzceli bir askerle sohbet etti.

Daha sonra Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi temel atma törenine katılan Bakan Özlü, yaptığı konuşmada, 25 Mart 2015'de Osmaniye OSB'nin başvurusuyla başlayan sürecin bugün somut bir değer kazandığını belirterek, Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesinin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye’nin her yerinde kurmaya başladıkları bu bölgelerin ortak hedeflerinin başında, kendi teknolojisini üreten bir Türkiye geldiğinin altını çizen Özlü, "Bilgi, teknoloji üretmeden Türkiye'nin gelişmesinin, kalkınmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde sanayi ve üniversite birbirini tamamlayan kurumlar olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar bu anlamda en büyük eksiğimiz, kurumsallaşma eksikliğiydi. Bu önemli eksikliği, üretim reform paketimizle giderdik. 1 Temmuz’da kanunlaşan reform paketi 'iş yeri odaklı eğitimin' önünü açmıştır." diye konuştu.

Özlü, üretim reform paketiyle birçok yeniliklerin hayata geçirildiğini, üniversitelerin sermaye şirketi statüsünde Teknoloji Transfer Şirketleri kurmalarının önünü açtıkları anlattı.

"Toplumsal bir farkındalık oluşturmakta zorluk çekiyoruz"

OSB'lerde yetişmiş insan kaynağını karşılamak için bu bölgelerin içine teknik liseler ve meslek yüksek okullarının açılmasını sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Özlü, şöyle devam etti:

"Bugün ve gelecekte, teknolojiye, yazılıma, makinelere hakim olanlar, bunları bilinçli bir biçimde kullananlar kazançlı çıkacaktır. Türkiye iyi yetişmiş ara elemanlarla, iyi yetişmiş mühendislerle, işinin erbabı ustalarla büyüyecektir, gelişecektir. Yine bu çerçevede bir tespitimi de dile getirmek istiyorum. Hükümet olarak, Türk sanayisi için çok önemli adımlar atıyoruz. Özellikle gençlerimizin önüne bütün kapıları ardına kadar açıyoruz. Fakat teknoloji, inovasyon, Ar-Ge gibi vazgeçilmez alanlarda ne yazık ki toplumsal bir farkındalık oluşturmakta zorluk çekiyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sadece hazır teknolojiyi kullanma alışkanlığından kurtarmamız gerekiyor. Teknolojiyi tüketen değil, onun arkasındaki süreçleri anlayan, geliştiren ve üretebilen nesiller yetiştirmek durumundayız. Bunun için de kolektif bir toplumsal bilinçle adımlarımızı atmamız gerekmektedir. "

Özlü, OSB'lerin planlı kalkınmanın çok önemli bir unsuru olduğunu, Türk sanayisinin gelişmesi, modernize olması ve dışa açılması için buraları daha da büyütmeleri gerektiğini belirterek, "Türkiye’de bugüne kadar kurulan 300’ü aşkın OSB’de, 50 bini aşkın parselde üretim yapılmaktadır. Boş parsellerin de üretime kazandırılmasıyla OSB’lerde istihdam edilen kişi sayısı 2 milyon 200 bin kişiye ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

Sanayi sitelerinin taşınma süreci

Üretim Reform Paketi doğrultusunda ilk uygulamanın sanayi sitelerinin şehir dışına taşınması olacağını belirten Özlü, "Sanayi sitelerinin taşınma sürecinde işletmelerimiz asla yalnız kalmayacaklar, devletimizin gücü ve desteği arkalarında olacaktır. Bizler tüm sanayi sitelerimizin daha iyi şartlarda, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, verimli ve güvenli bir biçimde büyümesi için çabalıyoruz. Dağınık, meskenlerle iç içe kurulan verimsiz OSB uygulamalarını artık bir kenara bırakmalıyız. Artık katma değeri yüksek, kaliteli ve teknoloji ürünlerine dayanan bir ihracat modeline doğru hızla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özlü, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sayesinde, teknolojik ürün ihracatının katlanarak artacağını ve daha yüksek katma değerli ürünler üretme imkanı olacağını dile getirdi.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin daha da büyümesi için bakanlığın verdiği teşvikleri anlatan Özlü, "Başta Üretim Reform Paketimiz olmak üzere, yaptığımız bütün düzenlemelerle, sanayicimizin, girişimcimizin, gençlerimizin önündeki birçok engeli kaldırdık. Üretimi, teknolojiyi, bilimi ve rekabeti esas alan bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. İçtenlikle ve memnuniyetle ifade etmek isterim ki Türk sanayisi teknoloji üreten bir ivme yakalamıştır. Türk sanayi devriminin bir hayal olmadığını, bütünüyle gerçek olduğunu, bu devrime bütün paydaşlarımızla birlikte hazır olduğumuzu net olarak ifade etmek isterim. Türkiye, kendi milli sanayi devrimi yolunda mutlak surette başarıya ulaşacaktır. Yenilikçi fikirlere sonuna kadar açık olacak, Ar-Ge ve inovasyonla, üretim yöntem ve tekniklerimizi geliştirerek ilerlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önlerine koyduğu 2023 hedeflerinden asla geri adım atmayacaklarını belirterek, "Temelini attığımız, açılışını yaptığımız her tesis, büyük ve güçlü Türkiye hedefine bizi taşıyacaktır. Toplam 70 Teknoloji Geliştirme Bölgesi olacak. Buralarda 43 bin 870 kişi çalışıyor. Bu bölgelerde 47,9 milyar lira bir ciro gerçekleşiyor, yaklaşık yaklaşık 42,8 milyarlık ihracat gerçekleşiyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Özlü, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti milletvekilleri Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu ile katılımcılar tarafından butona basılarak Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi temeli atıldı.