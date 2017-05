'Gençlerimize her alanda her türlü fırsatı verdik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 81 ilden ve KKTC'den gelen gençleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabule Başbakan Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Kabulde gençlere hitap eden Başbakan Yıldırım, "Sevgili gençler, sizlerle ayrıca görüşecektik ama işi kolay edelim dedik, Sayın Cumhurbaşkanımız da kabul etti. Bu iki toplantıyı ayrı ayrı Cumhurbaşkanlığında, Başbakanlıkta yapmak yerine burada gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Samsun'da bağımsızlık meşalesinin yakılmasının yıl dönümü olan 19 Mayıs'ta, 81 ilden gençlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Şimdi sorumluluk sırası sizde"

Hayatın her alanında, ekonomide, siyasette, sanatta, sporda, sosyal etkinliklerde gençleri en önde görmek istediğini vurgulayan Yıldırım, "Bu hem kendinize hem ailenize hem de ülkemize karşı sevginizin ve sorumluluğunuzun bir gereğidir. Gözlerinizdeki ışık, vicdanlarınızdaki merhamet, kalplerinizdeki heyecan hiç eksilmesin." dedi.

Başbakan Yıldırım, 16 Nisan halk oylamasında seçilme yaşının 18'e indiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Biz, sizlere olan inancımızın gereğini yaptık. Şimdi sorumluluk sırası sizde. Kendinizi bulunduğunuz her alanda en güzel şekilde yetiştirecek ve ülkemizin geleceğine hazırlanacaksınız. Bugün sahip olduğumuz bütün değerleri ve imkanları, bizden önceki genç nesillerin emek ve alın terine borçluyuz. Unutmayın, bir ülkenin nasıl bir ülke olacağını, o ülkenin gençliği belirler, gençlik hayali belirler. Nüfusumuzun yüzde yüzü gençlerden oluşmuyor ama yarın nüfusumuzun yüzde yüzü sizlerden oluşacak. Biz 15 yıldır gençliği ülkemiz için fırsat, imkan ve kazanım olarak gören zihniyetle hareket ettik. Geçmişte nice nesillerimizin yaşadıkları acıları, baskıları, hayal kırıklıklarını sizler yaşamasın istedik. Gençlerimize imkanlar dahilinde her alanda, her türlü fırsatı verdik ve en üst seviyeye çıkarmaya çalıştık."

Gençlere tavsiyeler

"Milli bayramlar istiklalimiz için milletçe ne büyük bedeller ödediğimizi hatırlamamıza vesile oluyor." diyen Yıldırım, ülkelerin geçmişte yaşadıklarından ders çıkararak ilerleyip gelişeceklerine dikkati çekti.

Türk tarihinde böyle çok değerli dersler olduğunun altını çizen Başbakan Binali Yıldırım, gençlere tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizi büyük hedeflere taşımak için özellikle gençlerimize düşen sorumluluk var. Sizlerden bu ülkenin beklentisi yüksektir. Eğitim sürecinizi en verimli şekilde tamamlayın ve sahip olduğunuz bilgilerle etrafınızı aydınlatın. Nerede bir yanlış görürseniz düzeltmeye, nerede bir eksik görürseniz tamamlamaya gayret gösterin. Asla doğruluktan ayrılmayın, ideallerinizin ve davanızın daima takipçisi olun. Vaktinizi, enerjinizi, güzel işlere vakfedin. Her insana kucak açın, hiç kimseye sırtınızı dönmeyin. Merhamet ve şefkat sahibi olun, ülkemizi, insanlarımızı muhabbetle sevin. Her zaman insanı, tabiatı, yaşadığımız ülkeyi korumak ve daha iyisini başarmak için mücadeleden vazgeçmeyin. İnanıyorum ki sizler almakta olduğunuz eğitimle barışın, hoşgörünün, demokrasinin ve özgürlüklerin en seçkin savunucusu olacaksınız.

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç

Kabulde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbecilerin Türkiye'ye yaşatmak istedikleri karanlığın karşısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetiyle en başta gençlerin durduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Kılıç, "Sizlerin başlatmış olduğu kalkınma hamleleri çerçevesinde, 15 yıldır ülkemizde hayata geçirilen yeni atılımlar ve yeni çalışmalar sayesinde ülkemizin her alanında olduğu gibi hem gençlik hem de spor alanında büyük gelişmeler olmuştur." dedi.

"2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ilerliyoruz"

Temmuz ayında 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarına katılacak sporcuların da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini vurgulayan Bakan Kılıç, şunları kaydetti:

"Ülkemiz 16 Nisan günü önemli belki de dönüm noktası bir kararla, halk oylamasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş yapmıştır. Bu değişiklikle, gençlerimizin, reşit olan 18 yaşındaki tüm vatandaşlarımızın, TBMM'de milletini temsil etmeyle ilgili olan engeli kaldırılmıştır. Bundan dolayı tüm Türk gençliği adına, sizlerin önünde şükranlarımı sunuyorum. Bizim milletimizin medeniyeti bin 400 yıl öncesine dayanır. Bu dönem içerisinde birçok devletler kurduk. Dünyaya taç olan, yenilikler kazandıran, medeniyetler, insanlık, inanç götüren devletlerimiz oldu. Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda inancımızın birlik ve beraberliği altında her beraber geleceğe yürüdük. 19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal'in başlatmış olduğu istiklal ve istikbal yürüyüşünün 1923'te Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmasıyla, şu anda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru ilerliyoruz. Sizin göstermiş olduğunuz duruşla beraber, milletimizin geçmişinden, medeniyetinden, inancımızdan almış olduğumuz güçle beraber sizin önderliğinizde inşallah bu millet ilelebet payidar olacaktır."