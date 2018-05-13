"Gençlerimiz ülkemizin bugününün de yarınının da teminatıdır"

Yıldırım, Dumanlı Tabiat Parkı'nda düzenlenen Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde yaptığı konuşmada, milletin umudu yiğit gençleri muhabbetle selamladı.

Sevginin, hoşgörünün, fedakarlığın kaynağı olan annelerin Anneler Günü'nü tebrik eden Yıldırım, bütün anaların ellerinden öptüğünü belirtti.

“Rahmetli anam bizim büyüdüğümüzü, ne halde olduğumuzu göremedi”

Annenin ne demek olduğunu iyi bildiğini ifade eden Yıldırım, "38 yaşında aramızdan ayrıldığında dünyada yapayalnız kalmıştık. Rahmetli anam bizim büyüdüğümüzü, ne halde olduğumuzu göremedi. Bütün annelere, Bahar anama da Allah rahmet eylesin. Anamız bizi doğurdu, büyüdüğümüzü göremedi ama biz anamızın ruhunu hoşnut etmek için çalıştık, çabaladık bugünlere geldik. Memleketimize hayırlı hizmet etmeyi Mevla'm bizlere nasip eyledi." diye konuştu.

Yıldırım, Dumanlı Yaylası'nın temiz havasından, bu toprakların soğuk suyundan nasiplenmiş biri olarak gençlerle bir arada olmanın kendisine enerji verdiğini söyledi.

“Kararlıkla büyük Türkiye yürüyüşüne devam edeceğiz”

Gücünü gençlerden, Dumanlı Dağı’ndan, Hökümet'ten (Refahiye’nin eski adı) aldıklarını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birliğimize, kardeşliğimize sımsıkı sarıldıkça Allah’ın izniyle aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. Ülkemize karşı kurulan tuzakları, emperyalist oyunları bozmaya hazır mısınız gençler? Ülkemizin refahı için, Cumhuriyetin 100’üncü yıl için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesini hep beraber geçmeye var mısınız? Maşallah gençlik bu.

Ölsem de gam yemem. Böyle bir gençlik olduktan sonra hiçbir alçak girişim bu ülkeye zarar veremez. İnançla, kararlıkla büyük Türkiye yürüyüşüne devam edeceğiz. Adalet ve özgürlük sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Demokrasimizi, ekonomimizi daha da geliştireceğiz. Bu millete ne layıksa, millet neyi hak ediyorsa hep beraber başaracağız."

Yıldırım, yaptığı hiçbir toplantının, faaliyetin gençlerle olduğu kadar yüreğini kabartmadığını, heyecanlandırmadığını dile getirdi.

Binali Yıldırım, cennet vatanın, aziz milletin değerlerine sahip çıkarak ayakta durmayı başardıklarını vurguladı.

Çanakkale Savaşı'nda 15'liler cepheye giderken anaların onların ellerine kına çaldığını anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"İstiklal harbinde şehit olanlar, bize bu mübarek toprakları vatan olarak bırakanlar gençlerdi. Şimdi ülkemizi bölmeye çalışan bölücü PKK, PYD, YPG, FETÖ örgütüne karşı gençlerimiz ülkemizin bugününün de yarınının da teminatıdır. Bunu Dumanlı Yaylası'ndan gençler haykırıyorlar. Türkiye gelecekte de bugün de bekası için, istiklali için yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için gençlerle birlikte bu yürüyüşü sürdürecek."

“Sizlerle gurur duyuyoruz”

Gençleri Türkiye'nin bugününün, yarınının teminatı olarak nitelendiren Yıldırım, gençlerin bugüne kadar verilen özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yer aldığını, bunun 15 Temmuz gecesinde de görüldüğünü ifade etti.

Yıldırım, "O gece, 'Bu ülkenin sorunlarına ilgisiz, apolitik' denilen gençlerimiz meydanlara indiler. Alçaklara göğüsünüzü siper eden, tankların önüne duran, kurşunlara 'Vız gelir' diyen gençler sizlerdiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Nüfusun tamamını gençlerin oluşturmadığını ancak gelecekte öyle olacağını anlatan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Gelecek ideali olmayan, yüreğinde gençlik ateşi taşımayan siyasetçiler bu ülke hiçbir şey veremediler. Gençliğin enerjisini, heyecanını anlayamadılar, gençliği kolayca alevlenen, duygularıyla oynanan bir topluluk olarak gördüler. Bu millet ayrışmadan, kutuplaşmadan büyük acılar çekti, kayıplar verdi ama Rabbime şükrediyorum, artık bunlara, bu oyunlara metelik vermeyecek bir gençliğimiz var. Sizler varsınız.

Farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, demokrasiyi baştacı eden, milli, manevi değerleriyle barışık bir gençliğimiz var artık. Türkiye'nin ve dünyanın şartlarını doğru analiz eden, ona göre karar veren bir gençliğimiz var. Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklayan, tarihine, kültürüne sahip çıkan bu gençliği ne bölücüler ne FETÖ'cüler yönlendiremez, emperyalistlere karşı Türkiye'nin verdiği mücadelede en büyük güvencemiz Türk gençliğidir, sizlersiniz."

"Bize bizden başka dost yok"

Gençlerin, Türkiye'nin bugünü, yarını, geleceği olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Kendi geleceğimize sahip çıkmak için bugünkü Türkiye'yi içtenlikle sahiplenmenizi istiyoruz. Lütfen yüreklerinizdeki heyecanı ülkenin kalkınması, gelişmesi için harekete geçirin." dedi.

“İtilafları, anlaşmazlıkları değil ittifaklığı, birlikteliği güçlendirin”

Gençlerden enerjilerini günlük meseleler için harcamamalarını, geleceğin büyük Türkiye'sine, büyük hedeflere odaklanmalarını isteyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Nefreti, öfkeyi değil sevgiyi, hayalleri, ideallerinizi büyütün. İtilafları, anlaşmazlıkları değil ittifaklığı, birlikteliği güçlendirin. Bizim öfkeyle harcayacak zamanımız yok. Hepimiz, genciyle yaşlısıyla, Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevi'siyle Sunni'siyle her mezhepten, meşrepten, düşünceden, ne olursak olalım bu ülkenin aziz vatandaşlarıyız, evlatlarıyız.

Bize bizden başka dost yok. Dünyada bizim dostumuz yine biz kendimizdir. Bunu Afrin'de, Cerablus'ta, El Bab'ta, Gabar'da, Hakurk'ta, Bestler Dereler'de, Dağlıca'da gördük ve ülkenin şimdi, oralara 'ayak basılamayan yerlere' her noktasında ay yıldızlı bayrak dalgalanıyor.

Gençler, sizin geleceğiniz olan bu bayrak dalgalanıyor. Bizim hayalimizde ülkesi, demokrasisi daha da gelişmiş, milli geliri daha da artmış, küresel değerlerle bütünleşmiş bir Türkiye var. Bu Türkiye hayalimizi elbette gençlerle, sizlerle hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz geçmişin yanlışlarına düşmeden emin adımlarla gelecek yolculuğumuza yürümek."

"Asla bizden yüz bulamaz"

Yıldırım, gençlerin kanlarının hızlı aktığını, her şeyin bir anda olmasını istediklerini, tıpkı dağın zirvesinden kopan kaya parçası gibi süratla menzile koştuklarını belirterek, "Sizin heyecanınız, enerjiniz bizim tecrübemizle birleştiğinde bizi tutana aşk olsun." dedi.

Gençlerden duygularına yenilmemelerini isteyen Başbakan Yıldırım, "Biz ülkeye hizmet aşkını sizin heyecanınızdan alıyoruz. Bunun için gece-gündüz, şehir, ülke demeden dolaşıyoruz." diye konuştu.

“Aranıza fitne sokanlara asla prim vermeyin”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere'ye gittiğini orada görüşmeler yapacağını, Türkiye'nin ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuları ele alacağını aktaran Yıldırım, şu bilgileri paylaştı:

"Bu bölgede oynanmaya çalışılan emperyal oyunlara karşı çok uyanık olmamız lazım gençler. Aranıza fitne sokanlara asla prim vermeyin. Onlara deyin ki 'Kardeşim bizim değişmeyen dört ilkemiz var. Nedir onlar? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet'. İşte değişmeyen ilkemiz bu, bizi geleceğe taşıyan değerlerimiz bu dört tanedir. Bunun içinde olan herkes başımızın tacıdır ama bunun dışına çıkan, ülkemizi, milletimizi bölmeye çalışanlara da kapımız, gözümüz kapalıdır asla ve asla bizden yüz bulamaz."

"Hayal bile edilemeyen projeleri hayat geçirdik"

Başbakan Yıldırım, milletin 16 yıl boyunca Türkiye'yi yönetme görevini kendilerine verdiğini, aldıkları bu emanete layık olmak için her alanda gece gündüz milletin dertleriyle detlendiklerini, konularını çözmenin gayreti içinde olduklarını bildirdi.

Haksızlıklara, vesayet dayatmalarına karşı durarak, milletin hakkını, hukukunu gözettiklerini, "halka hizmet hakka hizmettir" inancıyla çalıştıklarını belirten Yıldırım, hayal bile edilemeyen projeleri hayat geçirdiklerini, Türkiye'nin son 10 yılda dünyanın başaramadığı büyük projeleri yaptığını ifade etti.

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünyanın en büyük havalimanı, Marmaray, Avrasya tüneli, dünyanın en uzun köprüsü Çanakkale, İstanbul-Ankara hızlı treni, İstanbul-İzmir otoyolu, Ovit tüneli gibi daha nice marka projelerle, içine kapanan Türkiye'yi dünyaya açtıklarını, dünya sistemiyle bütünleştirdiklerini" kaydeden Binali Yıldırım, Türkiye'yi 3.5 kat büyüttüklerini anlattı.

"24 Haziran gençlerin seçimidir"

Artık gençlerle daha çok yolculuk yapacaklarını, seçilme yaşının 16 Nisan'da yapılan Anayasa değişikliğiyle 18'e indirildiğini hatırlatan Yıldırım, "Anayasa değişikliğini sizin için yaptık, dolayısıyla 24 Haziran seçimi sizin seçiminiz. Gençlerin seçimidir. Geleceğin kararıdır. Kararınız hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

İhracatta rekor kırdıklarını, bölge, kimlik siyasetini ortadan kaldırdıklarını, 81 milyonun, Türkiye'nin siyasetini yaparak, milletin birliğini, kardeşiliğini her şeyin üzerinde tuttuklarını kaydeden Yıldırım, bunları yaparken yalnız olmadıklarını anlattı.

Başbakan Binali Yıldırım, "16 yıldır Refahiye'den İstanbul'a, Ankara'dan İzmir'e, Türkiye'ye uzanan hizmetle dolu yıllarım geçti, bununla gurur duyuyorum. Bu hizmeti bu topraklara borçluyum. Bana gösterdiğiniz sevgi, muhabbet hiç karşılıksız kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Her zaman hizmetinizde olmaya devam edeceğim, her zaman gençlerimizle, kadınlarımızla, milletimizle yol yürümeye devam edeceğim. Refahiyemizi yatırımlarla kalkındırmaya devam edeceğim. Çok güzel bir gelecek Türkiye'yi bekliyor, Erzincan'ı, gençlerimizi bekliyor. Bugüne kadar verdiğiniz, bundan sonra da vermeye devam edeceğiniz bütün desteklere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA