'Gençlerimiz milletin önüne dikilmeye kalkışanları silip atmaya yeter'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Medeniyet coğrafyamız olan bu topraklarda ilmi ayağa kaldırmazsanız birileri ellerinde cetvellerle gelir ülkelerinize sınır çizer, milletlerinize kader çizmeye kalkar." dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Uşak Üniversitesinin 2017-2017 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, hükümet olarak eğitimin öncelikli konularından biri olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini 2002'den bu yana 11,4 kat artırdıklarını anımsatan Çavuşoğlu, 2017 yılında ise 110 milyar liranın üzerinde bir rakamın eğitime ayrıldığını dile getirdi.

Gençlere büyük güven duyduklarının altını çizen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Seçilme yaşını önce 30'dan 25'e sonra da 16 Nisan referandumuyla milletimizin de takdiriyle 18'e indirdik. 15 Temmuz gecesi canları pahasına sokaklara dökülen gençliğe çok güveniyor ve inanıyoruz. Ülkesine, milletine ve demokrasisine sahip çıkan kahraman gençlerimizin varlığı, bu milletin önüne dikilmeye kalkışan FETÖ, PKK, DEAŞ ve öteki terörist örgütlerin hepsini silip atmaya yeterlidir. O yüzden gençlere sürekli kendilerini geliştirmeleri, gaye ve ideallerinin peşinde koşmalarını tavsiye ediyoruz. İki alternatifiniz var. Ya mefkurenizle dünyayı ikna edecek göğsünüzü kabartacak başarılara imza atacaksınız ya da başkalarının mefkurelerinin seyircisi olacaksınız, sadece alkışlamakla kalacaksınız. Peşine düşmediğiniz, hayalini kurmadığınız hiçbir başarı hanenize yazılmaz. İşin sırrı istemektir. Kafayı ilme, öğrenmeye ve çalışmaya takalım."

"Bu mücadele bir medeniyet mücadelesidir"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin geniş bir medeniyet coğrafyasına sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizim gönül coğrafyamız bambaşkadır. Konya'dan Semerkant'a, Bursa'dan Kurtuba'ya, Edirne'den Bağdat'a, İstanbul'dan Kahire'ye dünyanın en önemli kültür ve bilim merkezlerini barındıran bu kadim medeniyete yaraşır şekilde hiçbir mazerete yer vermeden kendimizi geliştirmeliyiz. Medeniyet coğrafyamız olan bu topraklarda ilmi ayağa kaldırmazsanız birileri ellerinde cetvellerle gelir ülkelerinize sınır çizer, milletlerinize kader çizmeye kalkar.

Cetvellerle çizilen haritalar medeniyetinizin boyunduruk altına alınması, kimliğinizin ve varlığınızın istila edilmesi anlamına gelir. Türkiye olarak bugün hemen yanı başımızdaki topraklarda komşularımızın toprak bütünlüğü için verdiğimiz mücadeleyi görüyorsunuz. Bu mücadele bir medeniyet mücadelesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanımızın önderliğinde bu haklı ve büyük mücadelenin takipçisi olacağız. Düşünce ve ilim sahasında bazı milletleri derin uykuya sevk etmek, birilerinin hesabına gelse de Türkiye olarak bu oyunları bozmaya devam edeceğiz."

Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran ise henüz 11 yaşında olan bir üniversite olmalarına rağmen kısa zamanda iyi bir noktaya geldiklerini, Uşak Üniversitesi öğrencilerinin mezun olduklarında iş arayan değil, iş kuran kişiler olacaklarını belirtti.

Dalkıran, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini işaret ederek, "Devlet olarak şu anda tabiri caizse 7 düvel bizimle uğraşıyor. Ama Allah'ın izniyle dimdik durup, kardeşçe yaşayıp dayanışma içinde durduğumuz sürece bu birliktelik bozulmayacak." dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na, günün anısına Uşak tarhanası ve el dokuması kilim hediye edildi.

Törene Uşak Vali Vekili Sait Topaloğlu ile AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ile Alim Tunç da katıldı.

Vizenin karşılıklı askıya alınması

Öte yandan, Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, tören sonunda gazetecilerin Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya almasına ilişkin sorusu üzerine, "Olayın ortaya çıktığı ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız değerlendirmelerini yaptılar. Devletler arasındaki ilişkilerde her zaman sağduyunun hakim olması en büyük beklentidir. Dolayısıyla bu konuda da sağduyunun hakim olması bizim arzumuzdur." ifadelerini kullandı.

Hakan Çavuşoğlu, daha sonra beraberindekilerle birlikte üniversitenin yemekhanesine geçerek öğrencilerle sohbet etti.