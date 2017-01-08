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'Gençler ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Gençler ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacak

Erdoğan, mesajında, aziz Türk milletinin ve kahraman ordusunun bağımsızlık azminin göstergesi olan istiklal mücadelesinin ilk aşamalarından birinin Birinci İnönü Zaferi olduğunu belirtti.

Ordunun batı cephesinde elde ettiği bu ilk başarının milletin istiklal mücadelesi konusundaki inanç ve kararlılığının güçlenmesine vesile olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın bizlere emaneti olan vatan topraklarına, aynı inanç ve şuurla genç nesillerimizin de sahip çıkacaklarına, onların ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacaklarına inanıyorum. Bu düşüncelerle istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum."

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birinci inönü zaferi
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