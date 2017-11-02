'Geleceğin otomobilini üreteceğiz'

Türkiye'nin ilk yerli otomobili için imzalar atıldı. Peki milli otomobilin tasarımı nasıl olacak?

Otomobille ilgili merak edilenleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TRT Haber'e değerlendirdi.

Hedeflerinin geleceğin otomobilini üretmek olduğunu söyleyen Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Ortak Giriş Grubu iki faaliyeti gerçekleştirecek. Birincisi teknolojik analiz elektrik otomobil içten yanmalı motorlu otomobil bunun analizin yapacak ikincisi finansal ve mali analiz yapacak. inşallah iki üç ay içerisinde rakamları netleştireceğiz. Ortak Girişim Grubu karar verecek hangi otomobili satabileceksek piyasada o otomobilin tasarımını yapacağız. Piyasaya soracağız oradan alacağımız bilgilerle tasarım yapacağız. Dünyadaki trend, elektrikli otomobile doğru kayıyor. Yakıt tüketiminin özellikle düşük olması artı karbon emisyonu olmaması sebebiyle elektrikli otomobiller revaçta geleceğin otomobili elektrikte olacak biz geleceğin otomobil üretmek için çalışacağız. Hedefimizde 2019'da prototip ortaya koymak 2021 'de de bütün bakım ve bayi servis sistemi ile birlikte Türkiye çapında seri üretime geçip satış yapmak”

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı @Dr_Faruk_Ozlu, yerli otomobile dair detayları açıkladı pic.twitter.com/zTtZj7TyFd — TRT HABER (@trthaber) 2 Kasım 2017

Kaynak: TRTHABER