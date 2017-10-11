'Geleceğin güçlü kadınlarını yetiştirmeye devam edeceğiz'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kız çocuklarının toplumu inşa eden geleceğin anneleri, iş kadını, siyasetçi ve yöneticileri olduğunu vurguladı.

Kız çocuklarının eğitim başta olmak üzere, sosyal ve kültürel hayatın her alanında aktif rol üstlenmeleri için gerekli her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini aktaran Kaya, bu süreçte kız çocuklarının karşılaştığı sorunları ortadan kaldırmak, okullaşma oranlarını artırmak, gelecekte nitelikli görevlerde sorumluluk alarak toplum kalkınmasına katkıda bulunmalarını sağlamak için pozitif ayrımcılığı desteklediklerini ifade etti.

Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, kız çocuklarının erken yaşta evlenmelerinin önüne geçilmesi, eğitim imkanlarına erişiminin iyileştirilmesi ve engellerin ortadan kaldırılması için tüm imkanların seferber edildiğini aktardı.

"Çocuğun üstün yararı doğrultusunda hareket ediyoruz"

Bakanlığın her kademede çocuk haklarını geliştirerek, bu haklara saygı duyulmasını sağlama kararlılığını gösterdiğini, çocuk haklarına yönelik birleştirici, kapsamlı ve hak temelli bir ulusal strateji benimsediğini hatırlatan Kaya, mesajında şunları kaydetti:

"Bir toplumun çocuk haklarına duyduğu saygı ve çocuklara yaklaşımı, insani gelişmişlik düzeyini ve vizyonunu ortaya koymaktadır. Ülkemiz, kurulduğu tarihten itibaren, çocuklara yönelik hassas bir politika izlemiştir. Çocuğun üstün yararı doğrultusunda hareket ediyoruz ve çocuğun bütün haklarının korunması için, Anayasada yer alan sosyal devlet anlayışı çerçevesinde gerekli her türlü önlemi alıyoruz.

Sevgili kızlarımız unutmayın ki inanç ve değerlerimizden taviz vermeden içinde yaşadığımız toplumu çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracak olan sizlersiniz. Bu da yalnızca eğitimle mümkün olacaktır. Toplumun tüm kesimleri ortak bir ses ve büyük bir kararlılıkla kız çocuklarımızın eğitime yönlendirilmesinde ortak bir duruş sergilemelidir. Biz bakanlık olarak geleceğin güçlü kadınlarını yetiştirmeye, bu yönde sosyal politikalar geliştirmeye devam edeceğiz."

Bakan Kaya, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayarak, bu günün dünyadaki tüm kız çocukları için yeni umutlar getirmesini diledi.