'Geçici olarak görevden uzaklaştırma bir tedbir kararıdır'

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin davada tahliye kararı veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Lorasdağı, üyeler Barış Cömert ve Necla Yeşilyurt Gülbiçim ile duruşma savcısı Göksel Turan'ı geçici görevden uzaklaştırmalarıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tahliyelerin maksatlı tahliyeler olduğu, hukuka uymadığı, gerçekle bağdaşmadığı noktasında iddialar bulunduğunu belirtti. İddiaların tümünün araştırılması için soruşturma başlattıklarına dikkati çeken Yılmaz, HSYK Teftiş Kurulunun hazırladığı ön rapor doğrultusunda, bu kişiler hakkında yürütülen soruşturma tamamlanana kadar geçici görevden uzaklaştırılmalarına karar verdiklerini hatırlattı.

Geçici görevden uzaklaştırmanın bir tedbir kararı olduğunu dile getiren Yılmaz, bu tedbirin HSYK tarafından ilk kez uygulanmadığına işaret etti.

Yılmaz, soruşturmanın selameti ve özellikle tamamen tarafsızlık ve güvene dayanan yargı faaliyetinin her türlü kuşkudan uzak, sağlıklı biçimde yürütülmesinin, bazen bu tedbire başvurulmasını zorunlu kıldığını vurguladı.

Başkanvekili Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu tür tedbir yargıda kolay başvurulmayan istisnai bir durum ama takdir edilmeli ki yargı tabiatı itibarıyla topyekun güvene dayalı bir eylem. Yargıcın tarafsız olmasının yetmeyeceği toplumun da bu tarafsızlığa inanması gerekeceği muhakkak. Yargının tarafsızlıktan uzak yürütüldüğüne dair en ufak bir kuşku, giderek yargıya duyulan güveni tamamen göçertebilir. İşte böyle durumlarda başvurulan bir yöntemdir görevden uzaklaştırma, tabii ki menfi etkileri olacaktır. Ama bu tedbire başvurulmaması halinde yapılan faaliyet bütünüyle zarar görebilir. Bu nedenle şartlar tamam olduğunda bu tedbire başvurmamak, hem yargı hem de yargıçların tamamı için büyük bir zarara dönüşebilir."