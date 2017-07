Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ayaklarına pranga vurmaya çalışanların derdinin Türkiye'nin uçuşa kalkmak üzere olan ayaklarını yere indirmek olduğunu belirterek, "Ama başaramayacaklar biz bunu bariz bir şekilde gördük ki 15 Temmuz'daki hain girişimde bu millet, vatanı için kendisine öncü olan liderinin arkasından koşmaya devam edecek, bu ülkeyi kalkındıracak." dedi.

Çavuşoğlu, İnegöl Belediyesince Kurşunlu Mahallesi'nde yaptırılan ürün toplama merkezinin açılış törenindeki konuşmasında, tesisin güzel kazançlara vesile olmasını diledi.

AK Parti kadrolarının ''İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'' prensibiyle hareket ettiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Devlet ve milletin kaynaşması, milletimizin huzur ve refahının artması, her şeyin millet odaklı olması en önemli yol haritalarımızdan bazıları oldu. Şükürler olsun ki geldiğimiz noktada birçok şeyi başarmanın huzur ve gururunu yaşıyoruz. Elbette bundan sonra yapacaklarımız var. Bu ülkenin insanları her şeyin en güzeline layık. Vatanını, milletini seven, mukaddesatına aşık, toprağıyla hemhal ve hep yeni ufuklara yelken açacak bir potansiyele sahip bu millet gerçekten de bu ülkeyi kalkındırmak için her türlü donanıma, bilgiye, birikime, emeğe, yüreğe sahip."

"Gece, gündüz demeden çalışacağız"

Çavuşoğlu, bu milletin yıllarca hak ettiği hizmeti göremediğini anlatarak, "Ama çok şükür yola çıktığımız kadrolarımızın kalbinden geçen tek ufuk noktası bu milletin yüzünü güldürmek. Bu milleti rahat ve huzur içinde yaşatmak için yola koyulduk ve bunu sağlamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye için güzel şeylerin olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakmayın siz bugün Türkiye'nin ayaklarına pranga vurmaya çalışanlara. Onların derdi Türkiye'nin uçuşa kalkmak üzere olan ayaklarını bir an evvel yere indirmek ama başaramayacaklar. Biz bunu bariz bir şekilde gördük ki 15 Temmuz'daki hain girişimde bu millet, vatanı için kendisine öncü olan liderinin arkasından koşmaya devam edecek, bu ülkeyi kalkındıracak. Mücadeleyi bırakmayacağız, birbirimize kenetleneceğiz. Aynı ruh ikliminde buluşacağız, ülkemizi büyüteceğiz. Ufak tefek şeyleri görmezden geleceğiz. Düşmanımızı da bileceğiz, dostumuzu da tanıyacağız. Ama her şeyden önemlisi istikametimizi belirleyeceğiz. Bu ülkeyi yeniden tarihinde olduğu gibi büyük ufuklara doğru, hızla ve koşarak ulaşmasını temin etmek için gece, gündüz demeden çalışacağız."

Konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Kazım Güzel'in dua okumasıyla tesisin açılışı gerçekleştirildi.