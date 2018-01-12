Gazze'de ABD'nin Kudüs kararı protestosu

İslami ve ulusalcı grupların çağrısı üzerine Gazze'nin farklı camilerinde toplanan göstericiler, Filistin bayrakları ve ABD kararını kınayan pankartlar taşıyarak sloganlar attı.

Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu, gösteri alanında yaptığı konuşmada, ABD'nin Kudüs kararına ilişkin, "Tarihi ve gerçekleri değiştirmeye yönelik herhangi bir girişim başarısız olacak. Kudüs intifadamız ne geçici ne de içimizdeki gazabı rahatlatmak adına yaptığımız bir olaydır. Bu, halkın işgal karşısında ayaklanması ve ABD'nin Kudüs kararını reddetmesi meselesidir." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın bütün kentlerinde, ABD'nin söz konusu kararını protesto etme ve İsrail askerlerine karşı mücadeleyi genişletme çağrısı yapan Kanu, Filistin Kurtuluş Örgütü'nden, "Oslo Anlaşması'nın başarısız olduğunu ilan etmesi, İsrail ile güvenlik koordinasyonunu sona erdirmesi ve İsrail'i tanıma kararından vazgeçmesi" talebinde bulundu.

Gazze'nin Refah kentinde protestolar

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlenen gösteride konuşan İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel de Kudüs şehrinin, İsrail işgalinden kurtulana dek Hamas ve İslami Cihad'ın protestolarının devam edeceğini dile getirdi. Mudellel, "Barış girişimlerinde tüm seçenekler başarısız olduğunu için intifadamızı düşmana karşı canlı tutmamız gerekiyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de açıkladığı karara karşı protestolar başta Kudüs olmak üzere Filistin'in pek çok yerinde durmaksızın devam ediyor.

Kaynak: AA