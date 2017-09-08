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Buradasınız : » » Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu

Gaziosmanpaşa'da polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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Gaziosmanpaşada uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen zanlılara ait önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Polis helikopteri ve özel harekat polisinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı verilen bir grup şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: Gaziosmanpaşa
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