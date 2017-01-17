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Gaziantep'te 300 polisle huzur operasyonu düzenlendi

Gaziantep'te 300 polisin katılımıyla eğlence merkezleri ve kafelere yönelik huzur operasyonu düzenlendi.

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Gaziantepte 300 polisle huzur operasyonu düzenlendi

Asayiş, Kaçakçılık ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerinden oluşan 300 polisle, Şahinbey ilçesindeki 12 kafe ve 6 eğlence merkezinde arama yapıldı.

Kimlik kontrolü yapan ekipler, eğlence merkezlerin ve kafelerin ruhsatlarını denetledi.

Dedektör köpeğin de kullanıldığı aramada, bir pompalı tüfek, buna ait çok sayıda fişek, 2 kilogram esrar ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranması olan 4 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, operasyon kapsamında polis ekiplerine eşlik eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri de tarihi geçmiş gıda sattığını belirlediği kafelerin sahiplerine ceza yazarak, ürünleri imha etmek için topladı. AA

Etiketler: Gaziantep huzur operasyonu, huzur operasyonu, dedektör köpek
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