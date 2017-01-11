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'Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne saldırıda terör bağlantısı bulunmadı'

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde dün gerçekleşen saldırıda terör bağlantısının bulunmadığı ve 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne saldırıda terör bağlantısı bulunmadı

Gaziantep Valiliğinden, emniyet müdürlüğünde dün çıkan saldırıda bir saldırganın etkisiz hale getirildiği, bir polis memurunun yaralandığı olaya ilişkin, şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığının anlaşıldığı bildirildi.

Valilik Basın Bürosundan yapılan açıklamada, kentte 10 Ocak'ta meydana gelen İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik silahlı saldırı olayına ilişkin bilgiler verildi.

Açıklamada, "Menfur saldırıya ilişkin Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda görevli polis memurlarımız tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın (M.K.) adlı şahıs olduğunu tespit edilmiştir. Olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır." AA

Etiketler: gaziantep valiliği, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde saldırı, terör bağlantısı
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