  • 24 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Gazeteci Akif Emre son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı Akif Emre (60) son yolculuğuna uğurlandı.

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Gazeteci Akif Emre son yolculuğuna uğurlandı

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Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı Akif Emre (60) son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'daki Fatih Camisindeki cenaze namazında Emre'nin oğulları Taha ile Selçuk, eşi Dürdane ve kardeşi Atıf Emre taziyeleri kabul etti.

Törene, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, gazete yazarlarıyla yakınları katıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye çelenk gönderdi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ise cenaze aracıyla Edirnekapı Mezarlığına kadar giderek defin işlemine katıldı. Kurtulmuş burada da Emre'nin ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi.

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