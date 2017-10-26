'Gayrimeşru referandumun iptal edilmesi gerekir'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Pacolli ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin ziyaretine ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, "Kuzey Irak'ın geri adımı, önemli bir adımdır ama yetersizdir. Bu referandumun iptal edilmesi gerekir." yanıtını verdi. Bu yanlış hesabın Bağdat’a varmadan döndüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin referandum yapması halinde masada çok daha güçlü olacağını düşündüğünü ancak çok daha zayıf bir noktada bulunduğunun herkes tarafından görüldüğünü ifade etti.

Barzani’nin bu hamlesiyle Kürt halkını kendi arkasında birleştireceğini hesapladığını fakat bu adımla Irak’taki Kürtleri böldüğünü anlatan Çavuşoğlu, Barzani’nin ayrıca daha fazla hak elde edeceğini iddia ederek bölgedeki Kürtleri kandırdığını ancak gelinen noktada de facto olarak kullandığı hakların bile elinden gittiğini vurguladı.

Sınır kontrolünde Türkiye’nin muhatabının merkezi yönetim olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, tartışmalı Kerkük bölgesindeki petrol rezervlerinin de merkezi yönetimde olduğunu ve dolayısıyla merkezi yönetimin Türkiye üzerinden dünyaya ihracat yapmak istediğini, bu konudaki iş birliğinin artacağını söyledi.

Sınır kapılarının kontrolünün de esasen merkezi hükümete ait olması gerektiği halde ülkede yaşanan sorunlar ve terörle mücadele gibi konular nedeniyle, bölgesel yönetimin de facto durum yaratarak sınırların öbür tarafını kontrol etmeye başladığını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Bizim de bölgesel yönetime tavsiyemiz çatışma olmadan, Kürt kardeşlerimize de daha fazla zarar vermeden Bağdat’ın bu taleplerinin yerine getirilmesi. Bundan sonraki süreçte, bu kapılar Bağdat'ın eline geçtikten sonra ilave sınır kapısı açılacaksa açarız. Ticaretimizi artırma konusunda yine bir irade ortaya koyduk dün. Dolayısıyla ilişkilerimizin geleceği bakımından, yeni sayfaların açılması bakımından dünkü ziyaret çok önemliydi. Bundan sonraki süreçte adımlarımızı atarken merkezi yönetimin taleplerini ve attığı adımları adeta kriter olarak alacağız. Fakat bu adımları atarken bu referandumdan sonra çok dikkatli davranacağız. Zaten bu referandumda zor şartlar altında olan Irak’taki Kürt kardeşlerimizin zarar görmemesi için hep dikkatli davrandık.”

Bakan Çavuşoğlu, PKK’ya yönelik Irak ile birlikte adım atmak gerektiğinin altını çizdi. Irak’ın DEAŞ’tan kurtulmak üzere olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bu ülkenin içinde bulunduğu durumdan en çok faydalananın PKK olduğunu ve Kuzey Irak’ta bazı Kürt partileri ve yönetimden bazılarının PKK’ya destek verdiğini anlattı.

Çavuşoğlu, “Elbette bunun da hesabı sorulacaktır ama diğer taraftan PKK’nın da Irak’tan temizlenmesi için Irak yönetimiyle elbette birlikte adım atmak isteriz. Tüm gücümüzle havadan karadan gerekli mücadeleyi zaten yapıyoruz. Kendi topraklarımızda PKK’yı nasıl etkisiz hale getirdiysek Irak topraklarında da PKK’yı etkisiz hale getireceğiz. Suriye’de bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kendi güvenliğimiz için ne gerekiyorsa o adımı atacağız." diye konuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin gayrimeşru referandumunun sonuçlarını dondurma teklifini kabul etmediklerini, referandumun iptalini istediklerini belirtmişti.

Kaynak: AA