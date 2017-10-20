Gannuşi: Ülkelerin birliğinden yanayız, bölünmeden değil

Tunus Nahda Hareketi Başkanı Raşid el-Gannuşi, Tunus'ta önümüzdeki dönem yapılacak seçim kampanyalarında ekonomi konusuna yoğunlaşacaklarını belirtti.

TRT World Forum için İstanbul'da bulunan Gannuşi açıklamalarda bulundu.

Nahda Hareketi'nin, 2018 yılında yapılacak yerel seçimler için demokratik yolculuğu çerçevesinde adımlar atacağını, 2019 yılında ise cumhurbaşkanlığı ve yasama meclisi seçimlerinin yapılacağını belirten Gannuşi, devrimin özgürlük ve demokrasi hedeflerinin çoğunun gerçekleştiğini, Tunus'un halihazırda kalkınma meseleleriyle meşgul olduğunu söyledi.

Gannuşi, "Ekonomik ve sosyal alanlarda gerçekleştirilen başarılar hala sınırlı. Ekonomi, ülkenin karşı karşıya bulunduğu en büyük sorun. Bu nedenle gençlere iş ve onurlu bir yaşam temin edecek bu alana, ekonomiye yoğunlaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tunus'ta parlamenter sistemi benimsediklerini ancak değişikliğe gidip başkanlık sistemine geri dönmeyi isteyenlerin de bulunduğunu kaydeden Gannuşi, "Biz buna katılmıyoruz. Siyasi sistemlerin ve anayasaların mevsimler gibi değişmesini doğru bulmuyoruz. Anayasaların yapısı sabittir." ifadelerini kullandı.

Anayasaların ciddi anlamda tecrübe edildikten, bunun için yeterli süre geçtikten sonra değişebileceğini anlatan Gannuşi, katılımcı ve uzlaşmacı demokrasi yöntemini kullandıkları için Tunus'ta demokratik geçiş tecrübesinin başarılı olduğunu dile getirdi.

Yeni filizlenen demokrasiler ile köklü ve tarihi bir geçmişi olan demokrasiler arasında fark bulunduğuna işaret eden Gannuşi, "Köklü, oturmuş demokrasilerde ülkeyi tek başınıza yönetmeniz için yüzde 51 almanız yeterli ancak yeni filizlenen demokrasilerde, bu gibi durumlarda, ülkede ayrılıkların çıkmasından korkulur ve hakikaten toplum parçalanır." diye konuştu.

"Ülkelerin birliğinden yanayız, bölünmeden değil"

Gannuşi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumu hakkında ise "Biz ülkelerin birliğinden yanayız, bölünmeden değil. Çünkü uluslararası plan, böl ve yönet şeklinde. Biz ümmetimizin daha çok birleşmesini istiyoruz, bölünmesini değil." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA