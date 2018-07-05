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Gabar'da 5 teröristin etkisiz hale getirildiği an kamerada

Gabar Dağı'nda etkisiz hale getirilen 5 terörist, erzak için kafalarını sığınaklarından çıkarır çıkarmaz İHA ile tespit edildi.

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Şırnak’ın Gabar Dağı’ndaki 4 alanın 3 Temmuz’dan itibaren özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Bunun ardından başlatılan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 2018-2 operasyonu aralıksız devam ediyor.

Dün, 3’ü ölü olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Gabar Dağı’ndaki mağaralarda gizlenen teröristler, erzak için toplandı. Teröristler, mağaralardan çıkar çıkmaz, bölgede keşif ve gözetleme yapan İHA ile tespit edildi.

Teröristlerin görüntüsünün harekat merkezine ulaşmasıyla bölgede hava hücum harekatı başlatıldı. 

Teröristler, harekatın başlamasının ardından çok kısa bir sürede etkisiz hale getirildi. 

Yaralı olarak etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de teslim olma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Etiketler: terör operasyonu, gabar
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