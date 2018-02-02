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Furkan Vakfı'na kayyum atandı

Adana'da gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un kurucu başkanı olduğu Furkan Vakfı'na kayyum atandı.

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Furkan Vakfına kayyum atandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Vakfı'na yönelik 30 Ocak Salı günü düzenlenen operasyonda vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ile yönetici ve sorumluların aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Kuytul ile birlikte öteki şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürürken, Adana Asliye Hukuk Mahkemesince Furkan Vakfı'na kayyum atandı.

Adana Valiliği de önceki gün Furkan Vakfı'nın faaliyetlerinin geçici olarak men edildiğini açıklamıştı.

Kuytul hakkında 7 yıl hapis cezası isteniyor

Alparslan Kuytul hakkında daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 7 yıl hapis cezası isteniyor.

İHA/AA 

Etiketler: furkan vakfı, Alparslan Kuytul, Adana
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