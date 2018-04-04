FSM Köprüsü'nün kapatılması davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin davada, "anayasayı ihlal" suçundan 13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, mahkeme heyeti, sanıkların savunmasını tamamlamasının ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan tutuklu sanıklar eski Yarbay Adnan Uygun, eski Binbaşı Muhammet Hanifi Ertosun, eski Yüzbaşı Bahadır Köse, eski Üsteğmen Mustafa Ceyhan, eski Astsubay Hilmi Ertuğrul, eski Uzman Çavuşlar Seyit Ahmet Gündüz, Ferhat Kaymakçı, Murat Berkmen, Ebubekir Yücel, Caner Omay, Erçin Keskin, Mustafa Eskici ve Azim Alan'a ağırlaştırılmış müebbet, eski Uzman Çavuşlar Oğuz Aktürk ve Olcay Ümüt'e müebbet hapis cezası verdi.

Çeşitli suçlardan 810 yıl hapis

Sanık Adnan Uygun'a, maktul Hasan Kaya'yı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Murat Berkmen, Ferhat Kaymakçı ve Ebubekir Yücel'e maktul İsmail Kefal'i, Mustafa Ceyhan ve Seyit Ahmet Gündüz'e maktul Şükrü Bayrakçı'yı "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Heyet, eski Yarbay Adnan Uygun'a, 40 kişiyi, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve 2 kişiyi "kasten yaralama" suçlarından 810 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Muhammet Hanifi Ertosun'a, 32 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs", 1 kişiyi "silahlı tehdit", 1 kişiyi "kasten yaralama" suçlarından 654 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştıran heyet, Murat Berkmen ve Ferhat Kaymakçı'ya "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "trafiği tehlikeye sokmak" suçlarından 701 yıl 3 ay, Ebubekir Yücel'e "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından 699 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, Mustafa Ceyhan'a "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "trafiği tehlikeye sokmak" suçlarından 645 yıl 6 ay, Seyit Ahmet Gündüz'e "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "trafiği tehlikeye sokmak" suçlarından 644 yıl, Hilmi Ertuğrul, Azim Alan ve Caner Omay'a "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "trafiği tehlikeye sokmak" suçlarından 644 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Heyet, Bahadır Köse ve Erçin Keskin'e "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 640 yıl, Mustafa Eskici'ye "trafiği tehlikeye sokmak" suçundan 2 yıl, Oğuz Aktürk'e aynı suçtan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Heyet, bütün sanıklar hakkında, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından dava açılmışsa da "anayasayı ihlal" suçundan mahkumiyet kararı verildiğinden ve bahsedilen suçların "geçitli suç" kuralları çerçevesinde eridiği anlaşıldığından bu suçlardan sanıklara ayrı ayrı ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Kaynak: AA