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Buradasınız : » » FSM Köprüsü'nü kapatan FETÖ sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi

FSM Köprüsü'nü kapatan FETÖ sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi

FETÖ'nün darbe girişiminde FSM Köprüsü'nün kapatılmasına ilişkin davada, 15 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

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FSM Köprüsünü kapatan FETÖ sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi

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