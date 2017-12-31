Fransa'da gündem Kudüs ve Suriye olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Sinop Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, Cuma günü Fransa'ya gideceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Cuma günü Fransa'ya gidiyorum

Fransa'da iki ülke ilişkilerinin masaya yatırılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin diğer başlıkları da belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa ziyaretine ilişkin, ziyaretin Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Türkiye-AB ilişkilerini de kapsayacağını söyledi.

Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti, Fransa’yla işbirliğimizin karşılıklı olarak milletlerimizin ve tüm bölgenin yararına olacak şekilde daha da ileriye taşınmasına hizmet edecektir." dedi.

Kaynak: AA / TRT Haber

