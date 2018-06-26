Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Macron mesajında, "Türk seçmenlerin sizi yeniden Cumhurbaşkanlığına seçtikleri ve Meclis'teki çoğunluğu Cumhur İttifakı'na tevdi ettikleri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesinde zatı alinizi tebrik eder, Fransa adına, şahsınıza ve Türk halkına en samimi başarı dileklerimi sunarım." dedi.

"Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimi, ayrıca kurumlarının demokratik işleyişi lehindeki sorumluluğunuz çok önemli." görüşüne yer veren Macron, mesajında şunları kaydetti:

"Özellikle Suriye'de siyasi bir çözüm için bulunduğumuz fikir teatilerinin yanı sıra terörizm ile mücadele alanındaki iş birliğimiz başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel konular olsun, üstesinden gelmemiz gereken ortak birçok önemli hususta sizinle bir yılı aşkın süredir yürüttüğümüz kişisel ilişkiyi, yoğun ve açık sözlü diyaloğu devam ettirme arzumdan ve buna hazır olduğumdan emin olabilirsiniz. İlkelerimize ve değerlerimize saygı çerçevesinde, Türkiye ile Avrupa Birliği ve Birliğin tüm üye devletleri arasında mütemadi ve dingin bir diyaloğun gerekliliği konusunda da inancımı koruyorum. Nitekim, tüm bu konulara, ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda, ortak cevaplar bulmak üzere çalışabilmemizi ümit ediyorum."

Macron mesajına, "Yakında görüşmek dileğiyle." ifadesiyle son verdi.

Kaynak: AA